Getöteter Juwelier in Wien-Landstraße - Polizei fahndet mit Fotos

Ermittlungen laufen wegen schweren Raubes mit Todesfolge - Zwei Täter nahmen zahlreiche Schmuckstücke mit - Räuber kamen zu Fuß - BILD

Nach dem Überfall in Wien-Landstraße, bei dem zumindest zwei Männer am Nachmittag des 14. Oktober den 74-jährigen Besitzer eines Juweliergeschäftes mit mehreren Messerstichen getötet haben, hat die Polizei nun mehrere Fotos der mutmaßlichen Täter und ihrer Kleidung veröffentlicht. Die Ermittler des Landeskriminalamtes gehen derzeit von einem schweren Raub mit Todesfolge aus, sagte Polizeisprecherin Barbara Gass am Mittwoch zur APA.

Der Juwelier war im Eingangsportal seines Geschäftes liegend tot aufgefunden worden. Er wies zahlreiche Stich und Schnittverletzungen auf, die letztlich tödlich waren. Eine dazupassende Waffe wurde bisher nicht gefunden. Mittlerweile gilt den Kriminalisten ein Raubmotiv als sicher. So nahmen die Täter zahlreiche Schmuckstücke mit. Klar ist auch, dass die Räuber zu Fuß zu dem Geschäft kamen und auch zu Fuß wieder flüchteten. Dabei führte sie der Weg unter anderem über den Rochusmarkt.

Die Ermittler nehmen an, dass es sich zumindest um zwei Täter handelt. Diese beiden tauchten auf mehreren Bildern auf, die von Alarmkameras im Umfeld des Tatortes gesichert wurden. Ob es weitere Verdächtige - etwa Mittelsmänner - gibt, ist noch nicht letztgültig zu beantworten.

Die Fotos zeigen die Männer vor und nach der Tat. Ein Täter trug eine schwarz-weiße Jogginghose sowie eine rote "SPAR-Einkaufstasche". Beide Räuber trugen ausschließlich Markenkleidung. Teile davon sowie einen Arbeitshandschuh entdeckten die Ermittler später. Die Täter hatten sich dieser Sachen auf der Flucht entledigt.

Die Wiener Polizei bat um Hinweise - auf Wunsch auch streng vertraulich und anonym - an den Journaldienst des Landeskriminalamtes unter der Telefonnummer 01-31310-33800 DW. Für Hinweise, die zur Ausforschung der Täter führen, hat der "Verein der Freunde der Wiener Polizei eine Belohnung von 5.000 Euro ausgelobt.