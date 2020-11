Gewalt gegen Frauen - Frauenbewegung fordert mehr Schutz und Beratung

ÖVP: "Recht auf gewaltfreies Leben" - Grüne: Prozessbegleitung für minderjährige Zeugen von häuslicher Gewalt - SPÖ für verpflichtende Anti-Gewalt-Trainings

Den weiteren Ausbau des Gewaltschutzes fordert die Katholische Frauenbewegung Österreichs (kfbö). Corona-Pandemie und Lockdowns hätten hierzulande und weltweit zu mehr häuslicher Gewalt gegenüber Frauen und Mädchen geführt, mahnte die stellvertretende kfbö-Vorsitzende Petra Unterberger laut Kathpress zum Start der weltweiten Kampagne "16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen" am Mittwoch.

Dazu komme, dass mit den Schulschließungen und der eingeschränkten Versorgungslage der Druck auf Familien steige - insbesondere auf Frauen, die einen Großteil der Sorgearbeit erledigten. Konkret seien in Österreich neben mehr Geld für Prävention und Gewaltschutz der Ausbau von Frauenberatungs- und Hilfseinrichtungen, Verbesserungen des Opferschutzes und der Prozessbegleitung, klare und verbindliche Richtlinien für die Strafverfolgungsbehörde bei Gewalt an Frauen und Kindern sowie mehr Antigewalttrainings nötig. Frauen und Mädchen sollten über Hilfsangebote ausreichend informiert und der Zugang zu ihnen kostenlos und auch niederschwellig gehalten werden. Auch auf globale Missstände "wie etwa auf die wirtschaftliche und sexuelle Ausbeutung von Arbeitsmigrantinnen" seien Antworten nötig, fordert die kfbö.

Die Regierung appellierte am Mittwoch in einem Video (https://fb.watch/1ZWjKLyKLd/), gemeinsam gegen Gewalt an Frauen und Kindern vorzugehen. "Jede Frau hat das Recht auf ein gewaltfreies Leben", betonte Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP). Barbara Neßler von den Grünen machte in einer Aussendung darauf aufmerksam, dass in den Monaten der Corona-Krise nicht nur Gewaltakte gegen Frauen gestiegen sind, sondern auch gegen Kinder. Mit von Justizministerin Alma Zadic (Grüne) geplanten Maßnahmen gebe es für minderjährige Zeuginnen und Zeugen von häuslicher Gewalt künftig juristische und psychosoziale Prozessbegleitung. SPÖ-Justizsprecherin Selma Yildirim sprach sich in einer Stellungnahme für verpflichtende Anti-Gewalt-Trainings aus: Diese könnten "Rückfälle verhindern und dabei helfen, Strategien für eine gewaltfreie Konfliktlösung aufzuzeigen".