Gewalt gegen Kinder: Stadt Graz verstärkt Arbeit in Volksschulen

In dritten Klassen werden kleine "Mutmacher" mit Telefonnummern ausgeteilt - Schulen bekommen Unterstützung zur Umsetzung des Themas im Unterricht

Für viele Kinder ist das Zuhause kein Ort der Geborgenheit: Sie werden niedergebrüllt, geschlagen, vernachlässigt und erniedrigt. Um die Betroffenen zu ermutigen sich Hilfe zu holen und über ihre Situation zu sprechen, erhalten Grazer Volksschüler auf Initiative des Ressorts für Jugend und Familie einen "Mutmacher" in Form eines kleinen Stoffobjektes - mit der Telefonnummer zur einer Hotline. Schulen bekommen Unterstützung zum Projektunterricht.

Sei es Überforderung, Unwissenheit oder Gleichgültigkeit: Schläge, Stöße, Ohrfeigen hinterlassen sichtbare Spuren an Kindern. Familiäre Gewalt betrifft Kinder aber auch, wenn sie angeschrien werden, oft sind es Demütigungen, Vernachlässigung oder erniedrigende Worte, die lebenslange Spuren in der Psyche der Kinder hinterlassen. "Nach wie vor sind manche Kinder von Gewalt in der Familie oder in ihrem Umfeld betroffen. Diese kommt dabei nach wie vor in allen Altersstufen, Kulturen und sozialen Schichten vor", hielt Bildungs-, Jugend- und Familienstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) am Dienstag fest.

"Sich in schwierigen Lebenssituationen Rat einzuholen und einfach darüber zu sprechen, kann Berge versetzen und ist ein starkes Zeichen. Ermutigen wir unsere Kinder über Ihre Anliegen zu sprechen, denn den Mutigen gehört bekanntlich die Welt!", betonte die steirische Landesrätin Juliane Bogener-Strauß (ÖVP). Gelingen soll das über den kleinen kuscheligen "Mutmacher" samt Telefonnummer. In den kommenden Wochen sollen - wie auch schon im Vorjahr um diese Zeit - alle Grazer Kinder in den 3. Klassen Volksschule ihr individuelles Stofftier bekommen.

Für Eltern ist ein Brief beigelegt, der die Erwachsenen für den Kinderschutz sensibilisieren und ebenfalls Mut machen soll, in Krisen und Notsituationen in der Familie beim Bereitschaftsdienst der Stadt Graz anzurufen und offen über Sorgen zu sprechen. "Je früher Eltern zu uns kommen, desto besser können wir sie unterstützen", betonte auch Ingrid Krammer, die das Amt für Jugend und Familie leitet.

Eine Neuerung ist, dass nunmehr auch die Schulen mehr Unterstützung für einen entsprechenden Projektunterricht bekommen: Für den Einsatz im Unterricht wurde ein Arbeitsheft für die Kinder entwickelt, das den Kleinen dabei helfen soll, Ausdrucksmöglichkeiten für ihre spezielle Situation zu finden und über ihre Gefühle zu sprechen. Zusätzlich gibt es für Lehrer Vorschläge für die Umsetzung des Themas und Expertinnen und Experten des Jugendamtes können zum gemeinsamen Projektunterricht in die Schulen eingeladen werden.

( S E R V I C E - Alle Informationen zur Kampagne: www.graz.at/mutmacher )