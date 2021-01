Gewalttäter nach Anzeige der Freundin in Oberösterreich festgenommen

Lebensgefährtin geschlagen - Besaß auch widerrechtlich Waffen

Ein 32-jähriger Gewalttäter ist am Dienstag in Oberösterreich festgenommen worden. Seine 23-jährige Lebensgefährtin hatte ihn am Montag angezeigt, weil er sie seit Dezember 2020 mehrmals geschlagen und bedroht habe - aus Eifersucht, wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Mittwoch berichtete.

Bei einer Hausdurchsuchung am Dienstag im Bezirk Urfahr-Umgebung fanden Beamten Pfefferspraydosen, ein Luftdruckgewehr samt Munition und einen Elektroschocker, obwohl gegen den Mann ein Waffenverbot besteht. Der 32-Jährige stellte sich, als er erfuhr, dass die Exekutive ihn sucht. Er war zu den Vorwürfen großteils geständig und wurde in die Justizanstalt eingeliefert.