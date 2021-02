Gewerbeumsätze in Deutschland brachen im Jänner ein - Serie gerissen

Erstes Minus nach acht Anstiegen in Folge - Ökonomen halten daher BIP-Rückgang im ersten Quartal für möglich - Baubranche erzielte 2020 einen Rekordumsatz

Der anhaltende Lockdown hat den Umsatz der gewerblichen Wirtschaft in Deutschland im Jänner nach acht Anstiegen in Folge einbrechen lassen. Industrie, Bau, Handel und Dienstleister nahmen zusammen 8,6 Prozent weniger ein als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Seit dem Tiefpunkt im April 2020 war der Umsatz kontinuierlich gestiegen - zuletzt im Dezember um 3,9 Prozent.

Inzwischen liegt er wieder um 3,7 Prozent unter dem Niveau vom Februar 2020, dem Monat vor Beginn der Einschränkungen durch die Coronapandemie in Deutschland.

Die Entwicklung signalisiert ein mögliches Schrumpfen des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im laufenden ersten Quartal. Die Ökonomen der Deutschen Bank gehen davon aus, dass es um 2,0 Prozent zum Vorquartal zurückgehen wird. Ende 2020 hatte es noch zu einem Plus von 0,3 Prozent gereicht, da steigende Exporte und Bauinvestitionen den Rückgang beim privaten Konsum mehr als wettmachten.

Der Frühindikator für den Konjunkturverlauf der gewerblichen Wirtschaft wird aus den monatlichen, aber noch unvollständig vorliegenden Umsatzsteuervoranmeldungen ermittelt. Er ermöglicht so frühzeitige Aussagen zur Umsatzentwicklung, noch bevor die amtlichen Ergebnisse aus den Erhebungen nach Wirtschaftsbereichen vorliegen. Die Daten werden um Saison- und Kalendereffekte bereinigt, nicht jedoch um Preiseffekte.

Die Baubranche in Deutschland hat im Jahr 2020 einen Rekordumsatz erzielt, gab das Statistische Bundesamt am Donnerstag obendrein noch bekannt. Im Vergleich zum Vorjahr steigerten die 9,100 Betriebe, deren Zahlen das Statistische Bundesamt erfasst, ihre Erlöse um 6,6 Prozent auf 98,3 Milliarden Euro. Die Zahl der Mitarbeiter erhöhte sich um etwa 18.000 auf 505.000. Erfasst werden Betriebe mit mindestens 20 Beschäftigten. Die Auftragslage in den einzelnen Bau-Sparten entwickelte sich 2020 allerdings sehr unterschiedlich: Während es im Wohnungsbau laut dpa ein Plus von 7,6 Prozent gab, waren es im gewerblichen Bau minus 4,8 Prozent.