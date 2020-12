Gewerkschaft: Mitarbeiter werden nicht Coronatests kontrollieren

GPA-Teiber: Vorschlag von Nehammer "unverschämt"

Auch die für den Handel zuständige Gewerkschaft GPA hat es am Montag ausgeschlossen, dass Handelsmitarbeiter Coronatests kontrollieren. Ein in diese Richtung gehender Vorschlag von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) sei "unverschämt und absurd", so GPA-Vorsitzende Barbara Teiber. Widerstand kam zudem auch noch aus der Wirtschaftskammer-Handelssparte.

"Schon jetzt klagen Handelsangestellte aufgrund der angespannten Situation über Zunahme von Aggressionen von Seiten der KundInnen. Eine zusätzliche Belastung wäre unzumutbar. Wenn der Gesetzgeber meint, die Strategie der Freitestungen wäre sinnvoll, so hat er auch für die nötigen organisatorischen Rahmenbedingungen zu sorgen", so Teiber.

Auch die Handelssparte der Wirtschaftskammer (WKÖ) hat sich am Montag noch massiv dagegen verwehrt, dem Handel die Kontrolle der Coronatests umzuhängen. "Wir haben weder die Kapazitäten noch die rechtlichen Befugnisse, solche Kontrollen durchzuführen", so Obmann Rainer Trefelik in einer Aussendung.

Die Möglichkeit, sich "freitesten" zu lassen, wird aber grundsätzlich begrüßt. Die Kammer werde die Unternehmen mit Informationsmaterial wie etwa vorgefertigten Aushängen und ähnlichem unterstützen. "Es kann aber nicht die Aufgabe einer Interessenvertretung sein, Kontrollen vorzunehmen", so Trefelik.

Zuvor hatten sich schon die WKÖ-Gastrosparte und der Handelsverband dagegen ausgesprochen, die Freitestungen zu kontrollieren. "Wir werden nicht kontrollieren. Das ist für uns nicht möglich", sagte Gastro-Kammervertreter Mario Pulker zur APA. . Er verlässt sich, wie er betonte, auf den heute bekräftigten Standpunkt von Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP), wonach die Behörden für eine Kontrolle zuständig sein sollen.