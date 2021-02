Gewerkschaft möchte bei EU-Aufbauhilfen für Österreich mitreden

Katzian: Auf EU-Ebene wird Zusammenarbeit mit Sozialpartnern eingefordert - Blümel sieht in EU-Mitteln "de facto eine Budgethilfe"

Die EU hat einen milliardenschweren Fonds für den Wiederaufbau der Wirtschaft nach der Coronapandemie aufgelegt. Österreich winken daraus etwa 3,3 Mrd. Euro. Bis Ende April muss in Brüssel ein Plan vorgelegt werden, wie das Geld verwendet werden soll. Die Gewerkschaft drängt darauf, in die Planungen eingebunden zu werden. Auch auf EU-Ebene würden die Sozialpartner gefragt, schreibt ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian heute, Donnerstag, in einer Aussendung.

Österreich gehöre zu den letzten acht EU-Staaten, die noch keinen "Aufbau- und Resilienzplan" nach Brüssel geschickt hätten, so Katzian. Während es in anderen Ländern einen breiten Dialog mit den Sozialpartnern gegeben habe, "hat ein gemeinsam abgestimmter Investitionsplan für diese EU-Aufbauhilfe in Österreich offenbar keine Priorität".

Die Aufbau- und Resilienzfazilität (Recovery and Resilience Facility, RRF) ist das Herzstück des Wiederaufbauplans der Europäischen Union. Das Geld soll die Folgen der Pandemie bekämpfen und gezielt investiert werden. Mindestens 37 Prozent der Ausgaben je Land sollen dabei in den Klimaschutz gehen, ein Fünftel in die Digitalisierung. Auch die Jugend, der wirtschaftliche und soziale Zusammenhalt sowie die Stärkung der Institutionen sollen mit den Mitteln gefördert werden. Sämtliche Reformen und Investitionen müssen bis August 2026 abgeschlossen sein, damit die letzte Auszahlung vor Jahresende 2026 stattfinden kann.

Der ÖGB habe seine Schwerpunkte der Bundesregierung "detailliert aufgelistet und übermittelt. Ein Gespräch gab es bis jetzt trotz mehrfacher Kontaktaufnahme nicht", schreibt Katzian: "Die Mailadresse, an die wir wie alle Stakeholder unsere Vorschläge senden können, ist kein Dialog-Angebot. Diese Vorgangsweise entspricht auch nicht der Intention der EU-Kommission, die Sozialpartner in die Erarbeitung der Pläne einzubinden und den Prozess transparent zu gestalten."

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) schrieb in der Beantwortung einer Anfrage des SPÖ-Abgeordneten Andreas Kollross am gestrigen Mittwoch, die Mittel aus dem Fonds "stellen de facto eine Budgethilfe dar. In der Praxis refinanziert die RRF also ausgewählte Budgetposten des nationalen Haushalts", wobei es um die Umsetzung von aus EU-Sicht prioritären wirtschaftspolitischen Reformen und Investitionen in den Mitgliedsstaaten gehe.

In die gleiche Kerbe wie der ÖGB schlägt die Gewerkschaft younion in einer Aussendung. "Finanzminister Blümel muss endlich einen nationalen Wiederaufbauplan auf den Tisch legen und mit den Gewerkschaften in einen angemessenen und transparenten Dialog treten", fordert sie. Es genüge nicht "die Einrichtung einer Mailadresse als angebliche Einbeziehung der Sozialpartner zu verkaufen". Das Geld für die Bewältigung der Coronakrise dürfe nicht dazu missbraucht werden, das Budget der Bundesregierung zu sanieren.