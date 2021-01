Gewessler zu E10: Eines meiner Großprojekte, aber noch Fragen offen

Umweltministerin: Haftungsfragen der Autohersteller klären

Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) erklärt die Erhöhung der Beimischung von Bioethanol zu den Treibstoffen von derzeit gut fünf auf zehn Prozent zu einem ihrer "Großprojekte", vorher müssten aber noch einige Fragen geklärt werden. "Wir haben die forcierte Beimischung ja im Regierungsprogramm stehen. Wir möchten die Umsetzung aber so gestalten, dass wir Risiken und Fehler, die wir in andern Ländern gesehen haben, nicht wiederholen", sagte sie zur "Bauernzeitung".

Sie spielt damit auf Umweltbedenken zur Herkunft der Grundstoffe von Bioethanol an, ebenso auf Haftungsfragen der Autohersteller. Es werde jedenfalls an einer Umsetzung intensiv gearbeitet. Gewessler gehe davon aus, dass das Thema noch in ihrer Amtszeit abgehakt werde.