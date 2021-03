Gewinn der DZ Bank brach vor Steuern um 45 Prozent ein

DZ Bank will Kapitalerhöhung rasch durchziehen Die genossenschaftliche deutsche DZ Bank will ihre Kapitalerhöhung über 400 Mio. Euro noch in diesem Monat durchziehen. Vorstandschef Wolfgang Kirsch kündigte an, dass am 14. September die mehr als einwöchige Bezugsfrist für die neuen Anteilsscheine beginne. "Wir bereiten uns damit auf noch schlechteres Wetter vor", betonte Kirsch auf einer Branchenkonferenz in Frankfurt.