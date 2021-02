Gewinn der EZB im vergangenen Jahr geschrumpft

EZB machte 2009 rund 2,2 Mrd. Euro Gewinn Die Europäische Zentralbank (EZB) hat 2009 mit einem Überschuss von 2,218 Mrd. Euro abgeschlossen. Der Netto-Gewinn belaufe sich auf 2,253 Mrd. Euro, sagte EZB-Präsident Jean-Claude Trichet am 4. März in Frankfurt. In den vergangenen Jahren hatte die EZB meist den gesamten Gewinn den Rücklagen zugeführt, um gegebenenfalls gegen Währungs-, Zins- und Goldpreisrisiken gewappnet zu sein.