Gewinn des Ikea-Mutterkonzerns Ingka in der Coronakrise eingebrochen

Überschuss sackte um ein Drittel ab - Umsatz verringerte sich um 5 Prozent

Der schwedische Möbelkonzern Ikea hat die Coronakrise bisher vergleichsweise gut überstanden. Der Umsatz der Holding Ingka - zuständig für die meisten Ikea-Geschäfte weltweit - sank im Geschäftsjahr 2019/20 (per Ende September) nur um fünf Prozent auf umgerechnet 37,4 Mrd. Euro, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Gewinn brach allerdings gegenüber dem Jahr davor um ein Drittel auf 1,2 Milliarden Euro ein.

Während der ersten Welle der Corona-Infektionen im Frühjahr waren drei Viertel aller 378 Möbelhäuser weltweit etwa sieben Wochen lang geschlossen. Das entspricht etwa 15 Prozent der Öffnungstage. Dass der Umsatzrückgang so gering ausfiel, "zeigt, dass Corona uns geholfen hat, das Wichtige im Leben zu achten: Gesundheit, Familie, Liebe und auch das Zuhause", sagte Ingka-Finanzvorstand Juvenico Maeztu zur Nachrichtenagentur AFP.

Viele Menschen hätten die Zeit im Lockdown damit verbracht, ihr Zuhause zu verschönern oder sich fürs Homeoffice eingerichtet. "Wir erwarten, dass das laufende Geschäftsjahr sogar noch besser wird als das Jahr davor."

Laut Maeztu sind derzeit ein Viertel der Ikea-Möbelhäuser weltweit geschlossen. Ikea ist in 38 Ländern präsent und hat rund 217.000 Mitarbeiter.

In Österreich beschäftigt Ikea rund 3.200 Mitarbeiter in acht Einrichtungshäusern, zwei Logistikzentren und neun Abholstationen. Entgegen dem internationalen Trend wuchs der Bruttoumsatz hierzulande im Geschäftsjahr 2019/20 (per Ende August) sogar um 5,5 Prozent auf 847,3 Mio. Euro, davon entfielen 124 Mio. Euro auf das Online-Geschäft. Beim Marktanteil liegt der Möbelhändler hinter der oberösterreichischen Möbelkette XXXLutz samt den Marken Möbelix und Mömax sowie hinter Kika/Leiner auf Rang drei.