Ghanas Präsident Akufo-Addo wiedergewählt

76-Jähriger setzte sich gegen Ex-Präsident Mahama durch

In Ghana ist der amtierende Präsident Nana Akufo-Addo wiedergewählt worden. Der 76-Jährige setzte sich in dem 30-Millionen-Einwohner-Land an der afrikanischen Westküste gegen seinen langjährigen Widersacher, Ex-Präsident John Dramani Mahama, durch. Der Vorsitzende der regierenden New Patriotic Party (NPP) erhielt etwa 51,6 Prozent der abgegebenen Stimmen, wie die nationale Wahlkommission am Mittwoch in der Hauptstadt Accra mitteilte.

Mahama - Parteichef des National Democratic Congress (NDC) - kam auf knapp 47,4 Prozent. Die Ergebnisse aus einem Wahlbezirk standen noch aus, was am Sieg des amtierenden Präsidenten aber nichts mehr ändern konnte.

Die beiden Kontrahenten standen sich bereits zum dritten Mal in einer Wahl ums höchste Staatsamt gegenüber. Bisher hatte jeder jeweils einmal gewonnen, Akufo-Addo 2016 und Mahama 2012. Ghana gilt als eine der stabilsten Demokratien in der Region und ist nach der benachbarten Cote d'Ivoire (Elfenbeinküste) der weltweit zweitgrößte Kakaoproduzent. Es ist zudem einer der wichtigsten Goldproduzenten Afrikas.

Das Ergebnis der parallel abgehaltenen Parlamentswahl steht noch aus. Erwartet wird, dass die Partei des wiedergewählten Präsidenten ebenfalls wieder auf eine Mehrheit kommt. Insgesamt waren knapp 17 Millionen registrierte Wähler aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.