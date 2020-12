Ghanesen wählen neuen Präsidenten und neue Volksvertreter

Staatschef Akufo-Addo will weiterregieren

Im westafrikanischen Staat Ghana finden am heutigen Montag Parlaments- und Präsidentenwahlen statt. Präsident Nana Akufo-Addo von der regierenden New Patriotic Party (NPP) bewirbt sich um ein erneutes Mandat und tritt gegen seinen langjährigen Herausforderer John Dramani Mahama an. Mahama war Akufo-Addos direkter Amtsvorgänger und ist der Parteichef des National Democratic Congress (NDC).

Überschattet wurde der Wahlkampf vom Tod des langjährigen Präsidenten Jerry John Rawlings, dessen Witwe sich bei der Wahl ebenfalls um das höchste Amt im Staat bewirbt. Das Land gilt in der Region als eine der stabilsten Demokratien und ist nach dem benachbarten Cote d'Ivoire (Elfenbeinküste) der weltweit zweitgrößte Kakaoproduzent. Ghana gilt zudem als einer der wichtigsten Goldproduzenten Afrikas.