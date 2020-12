Giscard d'Estaing starb an Folgen einer Covid-19-Erkrankung

Starb im Alter von 94 Jahren

Der ehemalige französische Staatschef Valéry Giscard d'Estaing ist tot. Der Altpräsident starb am Mittwoch in seinem Haus im zentralfranzösischen Département Loir-et-Cher an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung, hieß es in einer Erklärung, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Beisetzung solle im Familienkreis stattfinden. Ein Termin wurde nicht genannt.

Das Umfeld des Altpräsidenten bestätigte der dpa in Paris entsprechende Medieninformationen zu seinem Tod. Giscard d'Estaing war erst Mitte November nach einem Aufenthalt aus dem Krankenhaus im westfranzösischen Tours entlassen worden. Giscard d'Estaing, von 1974 bis 1981 Staatspräsident von Frankreich, war ein überzeugter Europäer und äußerte sich in der französischen Öffentlichkeit bis ins hohe Alter zu EU-Fragen.