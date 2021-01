Giuseppe Conte - "Anwalt des Volkes" kämpft um seine Zukunft

Polit-Quereinsteiger will Premier Italiens bleiben und ringt um eine neue Koalition (Von Micaela Taroni/APA)

Bis vor Juni 2018 war Giuseppe Conte für die Öffentlichkeit in Italien ein Unbekannter. Der eher farblose Professor für Privatrecht tauchte als Kompromisskandidat für den Premierposten einer Regierung aus Lega und Fünf Sternen auf. Inzwischen ist der "Mister Nobody" staatsmännisch gewachsen. Ohne eine Partei hinter sich ist er während der Pandemie laut Medien zu einer Art "Kriegspremier" aufgerückt, der in Alleinregie viele teilweise unpopuläre Beschlüsse ergriffen hat.

Diplomatisch, elegant, aber auch energisch und konsequent: Vor allem in der ersten Phase der Pandemie im Frühjahr hat Conte, der sich gern als "Anwalt des Volkes" bezeichnet, mit Entschlossenheit, Charisma und effizientem Krisenmanagement gepunktet. Trotz vieler unpopulärer Maßnahmen, die sein Kabinett ergreifen musste, ist Conte weiterhin Italiens beliebtester Politiker und in der Regierungskrise in Rom der entscheidende Faktor. Die Regierungsparteien PD und Fünf Sterne stärken ihm weiterhin den Rücken und wollen, dass er im Sattel bleibt. Dass Conte auch seine zweite Regierungskrise übersteht, ist nicht auszuschließen. Derzeit ringt der Premier um eine neue Koalition.

Der 1964 geborene Conte stammt aus Volturara Appula, einem 400-Einwohner-Dorf nahe der apulischen Stadt Foggia. In die Schule musste er daher ins nahe gelegene San Giovanni Rotondo pendeln, den Wallfahrtsort des italienischen Nationalheiligen Padre Pio. Hier arbeitete einst auch Contes Vater in der Gemeindeverwaltung als Beamter. 1988 promovierte Conte an der römischen Universität La Sapienza summa cum laude. Der in Rom lebende Conte war vor seinem Wechsel in den Regierungssitz, den Palazzo Chigi, Professor für Privatrecht in Florenz und an der römischen Universität LUISS. Er war Mitglied des Obersten Verwaltungsgerichts und Direktor verschiedener Rechtspublikationen sowie Mitglied des Wissenschaftlichen Komitees der italienischen Notariatsstiftung.

Politisch gilt Conte als progressiv. Der geschiedene Vater eines elfjährigen Sohnes hatte sich auf Druck seines Freundes Alfonso Bonafede, Justizminister und rechte Hand des ehemaligen Fünf-Sterne-Chefs Luigi Di Maio, der populistischen Bewegung genähert, war ihr jedoch nie beigetreten. Zuvor war Conte eigenen Angaben zufolge ein Linkswähler. "In der Vergangenheit habe ich links gewählt. Heute denke ich, dass die ideologischen Schablonen des 20. Jahrhunderts überholt sind", sagte Conte dazu.

Mit seiner ausgeglichenen Art hat der Premier die individualistischen und widerspenstigen Italiener in den turbulenten Pandemie-Monaten zu Selbstdisziplin bewogen. Er fordert das Einhalten großer Einschränkungen im Alltag, die für die meisten Italiener noch vor einem Jahr unvorstellbar gewesen wären. Mit wiederholten Aufrufen zum Zusammenhalt der Nation hat er seinen Mitbürgern klar gemacht, dass egoistisches Verhalten nicht nur fehl am Platz, sondern individuell und kollektiv gefährlich ist. Nicht das "Ich", sondern das "Wir" zähle in dieser dramatischen Zeit.

Der europafreundliche Conte gilt auch als idealer Premier, um die EU-Kommission zu überreden, Italien mit milliardenschweren Finanzierungen zum Neustart zur Seite zu stehen. Seine guten Beziehungen zur EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und zu EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni könnten Italien für die Phase des "Wiederaufbaus" nach der Coronavirus-Tragödie durchaus zugutekommen. In der Nacht auf Mittwoch verabschiedete Contes Regierung den "Recovery Plan", das Wiederaufbauprogramm zur Verwendung der 222 Milliarden Euro, die Italien aus verschiedenen EU-Fonds erhält.

In der Pandemie-Zeit hat sich Conte wegen seines Führungsstils jedoch auch Kritik zugezogen. So setzte er zahlreiche Manager und eine Taskforce als Berater für die Regierung ein. Wegen des Ausnahmezustands fasste Conte mehrere Beschlüsse, ohne davor die Zustimmung des Parlaments einzuholen. Dies wurde ihm vor allem vom Koalitionspartner Matteo Renzi verübelt, der am Mittwoch aus der Koalition austrat.

In dieser Phase der Krise zahlt Conte einen hohen Preis dafür, dass er keine eigene Partei hinter sich hat. Seit Wochen kursieren Gerüchte, dass Conte sich politisch selbstständig machen könnte und eine eigene Zentrumspartei mit dem Namen Insieme gründen wolle. Die Conte-Partei könnte laut Umfragen auf zehn Prozent der Stimmen kommen und zum Zünglein an der Waage in Italiens politischem System avancieren. Conte dementierte jedoch die Absicht, eine eigene Partei auf die Beine stellen zu wollen. Für eine eigene Gruppierung habe er keine Zeit. "Der Premierposten verschlingt all meine Energien, für anderes hätte ich keine Kräfte", versicherte der Jurist.