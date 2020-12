Glasbehälter mit Pikrinsäure in Tiroler Steinbruch gesprengt

Behälter mit Säure war zuvor in Labor eines Betriebes in Kirchbichl gefunden worden

Im Labor eines Betriebes in Kirchbichl in Tirol (Bezirk Kufstein) ist am Montag ein Glasbehälter mit rund 250 Gramm der hochexplosiven, erschütterungsempfindlichen Pikrinsäure gefunden worden. Der Landeschemiker des Tiroler Feuerwehrverbandes ersuchte schließlich um die Entsorgung des Behälters durch den Entschärfungsdienst des Innenministeriums. Daraufhin wurde die Pikrinsäure in einem Steinbruch bei Wörgl kontrolliert gesprengt, teilte die Polizei mit.