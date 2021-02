GlaxoSmithKline erwartet Gewinnrückgang - Pandemie belastet weiter

GlaxoSmithKline investiert weiter in Indien Der britische Pharmakonzern GlaxoSmithKline (GSK) treibt seine Expansion in den Schwellenländern voran und investiert in Indien rund 725 Mio. Euro. Die Beteiligung an der dortigen Firma GlaxoSmithKline Consumer Healthcare solle auf 75 Prozent von derzeit 43,2 Prozent aufgestockt werden, teilte Großbritanniens Marktführer am Montag mit.