Gleitschirmpilot schlug in NÖ wegen Turbulenzen am Boden auf

Ein 46-jähriger Gleitschirmpilot ist am Samstag wegen Turbulenzen an der Hohen Wand (Bezirk Wiener Neustadt) auf dem Boden aufgeschlagen und dabei verletzt worden. Unmittelbar nach dem Flugbeginn klappte sein Paragleitschirm nach Angaben der Polizei zusammen, sodass er einen Linksbogen drehte und in der Nähe des Startplatzes aufprallte. Der Niederösterreicher wurde mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus 3" ins Landesklinikum Wiener Neustadt transportiert.