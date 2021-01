GlobalWafers bietet halbe Milliarde mehr für Siltronic

Taiwanesen stocken Übernahmeangebot auf 4,2 Mrd. Euro auf - Siltronic-Aktionären war Offert bisher zu niedrig - Wafer-Hersteller wollen Weltmarktführer angreifen

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Ausführlichere Fassung mit mehr Details. ---------------------------------------------------------------------

Der taiwanesische Chip-Zulieferer GlobalWafers stockt sein Angebot für den deutschen Rivalen Siltronic auf, um die wackelnde Übernahme doch noch durchzuziehen. GlobalWafers bietet nun insgesamt 4,2 Mrd. Euro für Siltronic, das sind 450 Mio. Euro mehr als bisher. Der Erfolg der Übernahmeofferte war massiv gefährdet, weil außer der ehemaligen Muttergesellschaft Wacker Chemie bisher kaum ein Siltronic-Aktionär sie angenommen hatte.

Die Frist läuft am kommenden Mittwoch (27. Jänner) aus. Die im Nebenwerteindex MDax notierten Papiere liegen seit Wochen deutlich über den 125 Euro, die GlobalWafers bisher geboten hatte. Am Freitag stockte die weltweite Nummer drei unter den Wafer-Herstellern um zwölf Prozent auf 140 Euro auf.

Einige Siltronic-Aktionäre spekulieren aber immer noch auf mehr: An der Frankfurter Börse stiegen die Papiere auf mehr als 142 Euro. Vor der Übernahme winkt den Siltronic-Anteilseignern aber ohnehin noch eine Dividende von zwei Euro. GlobalWafers muss auf mindestens 65 Prozent der Anteile kommen, blieb aber zuletzt bei gut 35 Prozent stecken. Wacker hat seine 30,8 Prozent angedient, am Markt haben die Taiwaner weitere 4,5 Prozent gekauft. Weil sie dafür am Donnerstag bis zu 140 Euro zahlten, erhöht sich die Offerte automatisch auf diesen Betrag, ohne dass sich die Annahmefrist verlängern würde.

GlobalWafers will mit dem Kauf von Siltronic, der Nummer vier, zum Weltmarktführer Shin-Etsu aus Japan aufschließen, der auf einen Marktanteil von 30 Prozent kommt. Der Vorstand um Christoph von Plotho hatte sich hinter die Übernahme gestellt: "Wir haben den richtigen Partner gefunden." In der Branche geht es traditionell um Größe; kleinere Anbieter kommen immer stärker unter Druck. Gemeinsam ließen sich künftig milliardenschwere Investitionen in neue Fabriken für Wafer - Siliziumscheiben zur Chip-Produktion - besser stemmen. Beide Partner setzen darauf, dass die Halbleiter-Nachfrage in diesem Jahr wieder anzieht und die Preise steigen.

Allein Wacker Chemie winkt mit dem Verkauf ein Erlös von fast 1,3 Milliarden Euro. Der Familienkonzern hatte Siltronic 2015 an die Börse gebracht - damals wurden die Aktien zu 30 Euro ausgegeben. Wenig später gab Wacker seine Mehrheit ab, weil dem Unternehmen das Auf und Ab in der Wafer-Branche zu riskant war.