GlobalWafers erhöhte Übernahmeangebot für Siltronic

Vorstand und Aufsichtsrat empfahlen Aktionären schon davor die Annahme

Der taiwanische Chip-Konzern GlobalWafers erhöht seine Übernahmeofferte für den Münchner Konkurrenten Siltronic. Geboten werden nun 140 Euro pro Aktie, wie GlobalWafers am Freitag mitteilte. Alle sonstigen Bedingungen des Übernahmeangebots blieben unverändert. Die Annahmefrist ende wie vorgesehen am 27. Jänner 2021. Die im MDax notierten Siltronic-Aktien hatten am Donnerstag bei 140 Euro geschlossen.

Das ursprüngliche Offert von 125 Euro pro Aktie war bei den Aktionären nur auf wenig Anklang gestoßen, obwohl Vorstand und Aufsichtsrat von Siltronic die Annahme empfohlen hatten. Bis zum vergangenen Freitagabend hatten nach Angaben von GlobalWafers nur 0,05 Prozent der freien Aktionäre das Offert angenommen.

Das taiwanesische Unternehmen hat sich bereits 35 Prozent direkt und vom Siltronic-Großaktionär Wacker Chemie gesichert, peilt aber mindestens 65 Prozent an.