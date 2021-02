Glücksspielpaket - Private Anbieter gegen Sperren illegaler Portale

Branchenverband OVWG ruft erneut nach Liberalisierung des Markts - Angekündigte Behörde wird begrüßt

Die am Mittwoch von der Regierung angekündigte Herauslösung der Glücksspielagenden aus dem Finanzministerium stößt bei den privaten Glücksspielanbietern nur zu einem Teil auf Zustimmung. Während sie die geplante Schaffung einer unabhängigen Glücksspielbehörde sowie die Einführung einer anbieterübergreifenden Sperrdatenbank begrüßen, lehnen sie Netzsperren strikt ab. Mittels "DNS-Blocking" sollen Anbieter ohne österreichische Lizenz gesperrt werden können.

Stattdessen solle Österreich endlich seinen Glücksspielmarkt liberalisieren, also ein Lizenzsystem einführen, forderte die Österreichische Vereinigung für Wetten und Glücksspiel (OVWG) am Donnerstag in einer Aussendung. "Nur so wird es gelingen, Österreicherinnen und Österreicher ein attraktives Glücksspielangebot zugänglich zu machen, in dem höchste Spielerschutzstandards effektiv umgesetzt werden."

OVWG-Präsident Claus Retschitzegger erinnerte daran, dass es in Österreich schon jetzt zahlreiche Online-Glücksspielanbieter gibt, die in einem anderen EU-Land lizenziert sind und jährlich via Marketing und Sponsoring 100 Mio. Euro in den heimischen Sport investieren und mehr als 120 Mio. Euro Glücksspielabgabe im Jahr zahlen.

Laut den derzeitigen Glücksspielmonopolregeln darf in Österreich einzig der teilstaatliche Casinos-Austria-Konzern Online-Glücksspiele anbieten - auf dessen Seite win2day. Daneben gibt es aber zahlreiche Portale, auf denen jede Österreicherin und jeder Österreicher neben Sportwetten auch Roulette, Poker und Co. spielen kann. Die Anbieter stehen auf dem rechtlichen Standpunkt, dass sie eine Lizenz in einem EU-Land - meist Malta, dort ist es günstig - haben und daher in der gesamten Union agieren dürfen. Sie und auch Juristen aus dem In- und Ausland ziehen die EU-Konformität des heimischen Casinos-Monopols massiv in Zweifel. Das Thema ist schon zahlreiche Male beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) gelandet, aktuell liegt ein Fall zu den Werbetätigkeiten der Casinos Austria beim EU-Gericht. Das Glücksspielgesetz (GSpG) musste wegen EU-rechtlicher Probleme auch schon repariert werden.