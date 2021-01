Glyphosat - NGOs beklagen Verschleppung von Verbot

Grüne Landwirtschaftssprecherin Voglauer kündigte Ende der Anwendung für Private an und will EU-weites Totalverbot - SPÖ ortet indes Uneinigkeit in Regierung

Die Umweltschutzorganisationen Global 2000 und Greenpeace haben am Donnerstag eine "Verschleppung" des Verbots des umstrittenen Pflanzenschutzmittels Glyphosat beklagt. Sie beriefen sich dabei auf die Ankündigung von Vertretern der Regierungsparteien ÖVP und Grüne im ORF-"Report" am Dienstag vergangener Woche, einen Antrag auf ein Teilverbot in den Nationalrat einzubringen - in der Parlamentssitzung am gestrigen Mittwoch blieb dies jedoch aus, kritisierten die beiden NGOs.

Die Landwirtschaftssprecherin der Grünen, Olga Voglauer, kündigte in einem Statement gegenüber der APA an, ein Verbot von Glyphosat für private Anwender in Österreich werde bald kommen: "Das entsprechende Gesetz befindet sich noch in Ausarbeitung. Es handelt sich um eine - auch EU-rechtlich - äußerst komplexe Angelegenheit. Wir wollen ein Verbot auf den Weg bringen, das nicht kurze Zeit später von einem Gericht wieder aufgehoben werden kann und so den Pestizidherstellern in die Hände spielt. Dies ist ein wesentlicher Punkt im Kampf gegen Glyphosat. Denn das Ziel schlechthin ist immer noch ein EU-weites Totalverbot."

Auch die SPÖ sprach sich in einer Aussendung für ein Totalverbot aus, der stellvertretende Klubchef Jörg Leichtfried hielt fest, dass sich die türkis-grüne Koalition angesichts des ausgebliebenen Antrags offensichtlich nicht einmal auf ein teilweises Verbot von Glyphosat einigen können würde. "Nichts ist geschehen. Dass die Grünen in der Regierung nicht einmal dieses Teilverbot durchsetzen konnten, ist ein Armutszeugnis", so die SPÖ-Kritik.

Die NGOs wollen jedenfalls mehr Tempo sehen. Die Bundesregierung dürfe "nicht länger auf Zeit spielen, sondern muss endlich ein Totalverbot von Glyphosat beschließen", wurde Greenpeace-Landwirtschaftssprecher Herwig Schuster zitiert. Das sei auch der Wille einer überwältigenden Mehrheit der österreichischen Bevölkerung. "Die Verschleppungstaktik der Regierungsparteien schützt uns nicht vor dem Risikoprodukt Glyphosat und auch ein Teilverbot für private AnwenderInnen und sensible öffentliche Orte wie rund um Schulen geht nicht weit genug", lautete dessen Forderung.

Der Global-2000-Umweltchemiker Helmut Burtscher-Schaden verglich ein Teilverbot mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung, "die nicht für Autos, sondern nur für Fußgänger gilt", und mit einem solchen hätte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sein Versprechen eines österreichweiten Ausstiegs aus Glyphosat im Jänner 2018 endgültig über Bord geworfen. Als Rechtfertigung habe die ÖVP stets auf die fehlende Vereinbarkeit eines Totalverbots mit geltendem EU-Recht verwiesen. Diese Behauptung wäre allerdings umstritten und EU-rechtlich unproblematische Maßnahmen wie Anreize zum Glyphosatverzicht durch Agrarumweltförderungen hätten vom Landwirtschaftministerium getätigt werden können, argumentierte Burtscher. Diese Möglichkeit sieht auch die SPÖ, die ebenso die Option einer Entziehung der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff Glyphosat in Erinnerung rief, wie sie in Luxemburg erfolgt sei.

Die EU-Kommission hatte im Dezember 2017 entschieden, die europäische Genehmigung für Glyphosat um fünf Jahre zu verlängern. Die Chemikalie ist wegen möglicher Krebsrisiken umstritten, die Studienlage ist nicht eindeutig. Glyphosat ist ein sehr wirksames Unkrautgift und wird weltweit in großen Mengen in der Landwirtschaft eingesetzt.