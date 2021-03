Götz Schubert spielt Hauptrolle bei Bad Hersfelder Festspielen

In der Bühnenversion des Hollywoodfilms "Der Club der toten Dichter" - Premiere am 25. Juni

Der Theater- und Fernseh-Schauspieler Götz Schubert übernimmt bei den diesjährigen Bad Hersfelder Festspielen die Hauptrolle in der Bühnenversion des Hollywoodfilms "Der Club der toten Dichter". Schubert spiele die Rolle des Lehrers John Keating, teilten die Festspiele am Freitag mit. Deren Intendant Joern Hinkel hatte mit dem Drehbuchautor des Films, Tom Schulman, eine eigene Fassung des oscarprämierten Films geschrieben.

Am 25. Juni soll sie als europäische Erstaufführung in der Stiftsruine zu sehen sein. Schubert wurde mehrfach mit dem Deutschen Fernsehpreis und dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Der Vorverkauf für die Bad Hersfelder Festspiele war Anfang Dezember gestartet. Für die 70. Spielzeit haben die Macher wegen der unklaren Entwicklung der Corona-Pandemie mit Einschränkungen geplant. Das Platzangebot in der Stiftsruine, die üblicherweise rund 1300 Plätze bietet, soll auf rund 600 beschränkt werden.