Goldschakal riss Lämmer in Osttirol

Tier zum dritten Mal im Bundesland nachgewiesen

Ein Goldschakal hat im Oktober zwei Lämmer in Assling in Osttirol gerissen. Dies zeigten genetische Untersuchungen, berichtete das Land am Donnerstag. Der Goldschakal - ein hundeartiges Tier - wurde nun bereits zum dritten Mal im Bundesland nachgewiesen. Im Frühsommer des Vorjahres etwa wurde er anhand von Bildern im Osttiroler Pustertal bestimmt, im September bei einer DNA-Analyse in Sölden (Bezirk Imst). Seit etwa 2010 breiten sich Goldschakale in Europa aus.