Nach den zwei Turnieren beim Neustart der Golf-Europa-Tour inmitten der Pandemie in Österreich 2020 findet sich heuer ein Bewerb der Challenge Tour im heimischen Kalender. Der GC Adamstal von Franz Wittmann ist vom 15. bis 18. Juli Schauplatz der mit 190.000 Euro dotierten Euram Bank Open. Im Vorjahr war in diesem Club in Ramsau (Niederösterreich) die European Tour zu Gast gewesen.