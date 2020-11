Bernd Wiesberger hat einen guten Start in das US-PGA-Golfturnier auf Sea Island (Georgia) hingelegt. Der Burgenländer spielte beim RSM Classic am Donnerstag eine 66er-Runde. Er lag damit vier unter Par und auf dem elften Zwischenrang. Sepp Straka benötigte 71 Schläge (67.). In Führung liegen der Engländer Matt Wallace und der Kolumbianer Camilo Villegas mit je 64.