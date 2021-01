Golf: Häusliche Gewalt - Argentinier Cabrera in Rio verhaftet

Der argentinische Profi-Golfer Angel Cabrera ist in Rio de Janeiro wegen des Vorwurfs der häuslichen Gewalt verhaftet worden. Der 51-Jährige sei am Donnerstag im Stadtteil Leblon im Süden der brasilianischen Millionenmetropole gefasst worden, teilte die Bundespolizei mit. In seinem Heimatland liegt ein Haftbefehl gegen Cabrera vor, die Behörden ließen über Interpol weltweit nach ihm fahnden.

Zuletzt hatte sich Cabrera offenbar längere Zeit in den USA aufgehalten, allerdings lief sein Visum nun aus. Mehrere Ex-Partnerinnen des Masters-Sieger von 2009 werfen ihm vor, sie geschlagen und bedroht zu haben.