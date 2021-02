Golf: McIllroy, Thomas ziehen zu Ehren von Woods rot und schwarz an

In Gedanken an verunfallten Superstar - Morikawa führt

Der US-Amerikaner Colin Morikawa führt beim WGC-Turnier in Bradenton in Florida nach drei Runden mit insgesamt 201 Schlägen und 15 unter Par vor seinen Landsleuten Billy Horschel und Brooks Koepka, die jeweils zwei Schläge Rückstand aufweisen. Auf Platz fünf liegt u.a. Rory McIlroy, der gemeinsam mit Justin Thomas und anderen für eine schöne Geste in Richtung Tiger Woods sorgen wird. Zu Ehren des schwer verunfallten Superstars kleiden sie sich am Sonntag in rot und schwarz.

Der 15-fache Major-Sieger und 82-fache PGA-Sieger trägt an Sonntagen traditionell ein rotes Hemd und schwarze Hosen. Auch Morikawa und andere werden sich so anziehen. Woods liegt nach schweren Verletzungen am rechten Bein nach einem Autounfall in einem Spital in Los Angeles. Der Burgenländer Bernd Wiesberger befindet sich nach Runde drei beim hochdotierten Turnier mit gesamt 223 Schlägen (+7) auf dem geteilten 64. Rang.