Das PGA Championship wird 2022 nicht wie geplant auf dem Kurs des Bedminster-Clubs des scheidenden US-Präsidenten Donald Trump über die Bühne gehen. Das gab die PGA am Montag mit dem Verweis auf den drohenden Image-Schaden für den US-Golfverband bekannt. Ein Ersatzort steht noch nicht fest. Das Majorturnier war 2014 an den "Trump National Golf Club Bedminster" in New Jersey vergeben worden.