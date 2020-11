Golf: Schwab beendete Dunhill Championship auf Platz 13

Golfprofi Matthias Schwab hat die zur Europa-Tour zählenden Dunhill Championship in Malelane/Südafrika mit 282 Schlägen auf Platz 13 beendet. Der Steirer lieferte am Sonntag mit einer 73 seine schlechteste Leistung an den vier Tagen ab, vier Birdies standen drei Bogeys und ein Double-Bogey gegenüber, was eins über Par ergab. Gewinner des mit 1,6 Mio. Euro dotierten Turniers wurde der Südafrikaner Christiaan Bezuidenhout mit 274 Schlägen.

Bezuidenhout setzte sich im Leopard Creek Country Club mit vier Schlägen Vorsprung auf ein Quartett durch. Für den 26-Jährigen war es der zweite Sieg auf der European Tour.