Golfprofi Matthias Schwab ist am Donnerstag beim Europa-Tour-Turnier in Dubai mit einer 70er-Runde von zwei unter Par ein solider Start gelungen. Während sich der Steirer nach dem ersten Tag auf dem geteilten 20. Rang einreihte, liegt Bernd Wiesberger weit zurück. Der Burgenländer muss sich nach einer 73 auf Platz 78 am Freitag zum Erreichen des Cuts steigern. Die alleinige Zwischenführung sicherte sich Richard Sterne, der Südafrikaner benötigte nur 64 Schläge.