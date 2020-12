Golf: Schwab in Südafrika als Zwölfter in die Schussrunde

Golfer Matthias Schwab hat bei den South African Open in Sun City nach einer erneuten 72 in Runde drei weiteren Boden eingebüßt und ist auf Platz zwölf zurückgefallen. Der Steirer hatte nach einer 67 in der Startrunde noch geteilt geführt. "Es passieren zu viele Fehler. Mein Spiel war den ganzen Herbst hindurch nicht konstant genug", sagte Schwab vor der Schlussrunde. "Ich werde versuchen, eine gute Abschlussrunde hinzubringen". Dann folgt aktive Regeneration ohne Golf.

Ein Top-Ten-Platz wie von Bernd Wiesberger beim Parallelturnier in Dubai (8.) ist für Schwab am Sonntag aber noch drin. Die Qualifikation für die folgende World Tour Championship in Dubai aber nicht mehr.