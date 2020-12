Amateurin Emma Spitz und Christine Wolf haben bei den US Open im Frauen-Golf in Houston den Cut verpasst. Nach der zweiten Runde des Major-Turniers am Freitag fehlten Spitz mit dem Gesamtscore von zehn über Par sieben Schläge und Wolf mit 15 über Par sogar zwölf, um sich für die Entscheidung am Wochenende zu qualifizieren. Die Japanerin Hinako Shibuno führte mit sieben unter Par und drei Schlägen Vorsprung.