Der steirische Golfprofi Matthias Schwab rangiert bei dem zur Europa-Tour zählenden Dunhill Championship in Malelane (Südafrika/rund 1,6 Mio. Euro/Par 72) nach zwei Runden an der 21. Stelle. Nach einer 71er-Runde am Freitag hielt der 25-Jährige beim Gesamtscore von drei Schlägen unter Par. Vom zweiten Platz trennten ihn sieben Schläge, der überlegene Spitzenreiter Adrian Meronk (Polen) lag bei 14 unter Par.