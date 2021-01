Sepp Straka ist beim PGA-Turnier in Honolulu auf dem geteilten 72. Rang holprig in das neue Golf-Jahr gestartet. Nach einer 69er-Runde sollte der Cut für den Austro-Amerikaner am Freitag aber machbar sein. Gemeinsam an der Spitze lagen nach der ersten Runde auf Hawaii die US-Amerikaner Peter Malnati und Jason Kokrak sowie der Chilene Joaquin Niemann mit je 62 Schlägen.