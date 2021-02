Golf-Profi Sepp Straka hat beim hochdotierten PGA-Tour-Bewerb in Pacific Palisades (Kalifornien) nach einer Par-Runde (71 Schläge) am Freitag als 40. den Cut geschafft. Der in Wien geborene Wahl-Amerikaner nimmt die dritte Runde des 9,3-Millionen-Dollar-Turniers am Samstag mit dem Gesamtscore von eins unter Par in Angriff. Sam Burns (USA) führt mit zwölf unter Par und fünf Schlägen Vorsprung.