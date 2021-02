27-Jähriger lag vorerst auf Rang 42

Golf-Profi Sepp Straka hat zum Abschluss des mit 9,3 Millionen Dollar dotierten PGA-Turniers in Pacific Palisades (Kalifornien) mit einer 71 eine Par-Runde abgeliefert. Der 27-Jährige beendete das Turnier mit 285 Schlägen und lag damit vorerst auf dem geteilten 42. Rang. Zahlreiche Akteure hatten ihre Finalrunde zu diesem Zeitpunkt am Sonntag allerdings noch nicht abgeschlossen. Am Samstag war Straka nach der 3. Runde auf Rang 39 gelegen.