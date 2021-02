Golf: Straka bei PGA-Turnier in Scottsdale nach 1. Runde auf Rang 70

Westwood vor Mickelson bei US-Masters - Woods 3. Golf-Superstar Tiger Woods hat beim US Masters in Augusta weiter seinen 15. Major-Sieg im Visier. Mit 208 Schlägen teilte sich der 34-jährige Weltranglisten-Erste nach drei Runden auf dem Par 72-Kurs an der Magnolia Lane Platz drei mit dem Südkoreaner K.J. Choi. Der Engländer Lee Westwood (204) geht vor dem US-Amerikaner Phil Mickelson als Spitzenreiter auf die Schlussrunde am Sonntag (205).