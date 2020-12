Golfprofi Sepp Straka hat das PGA-Turnier in Playa del Carmen (Mexiko) am Sonntag auf dem 52. Rang abgeschlossen. Nach einer 72er-Runde kam der 27-Jährige auf insgesamt 280 Schläge (4 unter Par). Der 23-jährige Norweger Viktor Hovland feierte seinen zweiten Sieg auf der PGA-Tour. Mit dem Gesamtscore von 264 hatte er einen Schlag Vorsprung auf Aaron Wise (USA). Der in den USA lebende Hovland ist erst der fünfte Europäer mit mehr als einem PGA-Titel vor dem 24. Geburtstag.