Golfprofi Sepp Straka ist beim PGA-Turnier im mexikanischen Playa del Carmen am Schlusstag vom 43. Rang aus noch um einige Positionen zurückgefallen. Dem Austro-Amerikaner gelang am Sonntag nur eine 72er-Runde von eins über Par, insgesamt beendete er die Woche bei vier unter Par. Zahlreiche Spieler hatten ihre letzte Runde am späten Abend (MEZ) noch nicht beendet.