Golf: Straka schaffte als 46. den Cut auf Hawaii

Erstes Turnier der World-Golf-Championships-Serie nach Bradenton-Sarasota verlegt

Golfprofi Sepp Straka hat beim PGA-Turnier in Honolulu den Cut geschafft. Der Austro-Amerikaner absolvierte am Freitag eine 66er-Runde, die ihn nach der 69 am Vortag vom 72. auf den 46. Rang nach vor brachte (Gesamtscore 135). Die Führung auf dem Par-70-Kurs eroberte der Kanadier Nick Taylor, der mit einer 62 gleich 22 Positionen gut gemacht hatte und beim Score von 128 hält. Es folgt ein Quintett auf Rang zwei mit je 130.

Indes wurde verlautbart, dass die prestigeträchtige World-Golf-Championships-Serie ihr erstes Turnier in diesem Jahr von Mexiko-Stadt an die Golf-Küste in Florida verlegt. Als Begründung nannte die PGA-Tour in einem Bericht auf der Homepage am Freitag "logistische Herausforderungen im Zusammenhang mit Covid-19". Neuer Austragungsort Ende Februar ist nun The Concession Golf Club in der Gegend von Bradenton-Sarasota im Südwesten des US-Bundesstaats.

Die WGC-Serie besteht aus vier hoch dotierten Veranstaltungen und ist vom Prestige direkt hinter den vier Majors anzusiedeln. Weitere Austragungsorte der Tour sind Golfclubs in Texas und Tennessee.