Sepp Straka hat beim PGA-Turnier der Golf-Profis in San Diego gerade noch den Cut geschafft. Der Austro-Amerikaner schrieb am Freitag (Ortszeit) auf dem Kurs von Torrey Pines mit einer 74er-Runde zwei über Par an und geht bei insgesamt eins unter auf der 54. Position ins Wochenende. In Führung liegt der Norweger Viktor Hovland, der nach zwei Runden neun unter Par liegt.