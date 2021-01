Golfprofi Sepp Straka hat sich beim PGA-Turnier in Honolulu vor dem Schlusstag auf den geteilten 39. Platz verbessert. Der Austro-Amerikaner absolvierte auf der dritten Runde am Samstag wie am Freitag eine 66er-Runde, die ihn sieben Plätze gut machen ließ. Die Führung auf dem Par-70-Kurs eroberte der US-Amerikaner Brendan Steele mit nun 192 Schlägen nach einer 61er-Runde. Für Straka (201) schienen die Top 20 beim eng zusammenliegenden Feld noch in Reichweite.