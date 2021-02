Golf: Wiesberger auch nach dritter WGC-Runde in Florida weit zurück

Golf-Profi Bernd Wiesberger hat die dritte Runde des WGC-Turniers in Florida nach einer 76er- und einer 75er-Runde auf dem Par-72-Kurs in Bradenton zumindest mit Par beendet. An seiner Platzierung im hintersten Feld hat dies vor Abschluss der Runde nichts geändert. Der Burgenländer lag mit gesamt 223 Schlägen (+7) vorerst auf dem geteilten 64. Rang.