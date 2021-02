Golf: Wiesberger bei WGC-Turnier in Florida im Hintertreffen

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Aktualisiert nach 2. Wiesberger-Runde ---------------------------------------------------------------------

Golf-Profi Bernd Wiesberger hat sein Score am zweiten Tag des Turniers der WGC-Serie in Bradenton (Florida) nur unwesentlich zu verbessern vermocht. Nach einer 75-Runde am Freitag liegt der Burgenländer mit dem Gesamtscore von sieben Schlägen über Par als 67. im hintersten Teil des elitären Feldes. Die Besten hatten ihre Runden noch nicht beendet.