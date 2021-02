Golf: Wiesberger fiel in Saudi-Arabien vom 3. auf 18. Rang zurück

Schwab auf 44. Platz verbessert - Weltranglisten-Erster Johnson voran

Nach seiner bisher schwächsten Runde ist Golfprofi Bernd Wiesberger beim Europa-Tour-Turnier in Saudi-Arabien (3,5 Mio. Dollar) aus den Spitzenplätzen gefallen. Der Burgenländer benötigte am Samstag auf dem Par-70-Kurs 71 Schläge nach zuvor 64 sowie 68 und rutschte mit dem Gesamtscore von sieben unter Par von der dritten an die 18. Stelle zurück. Sein Rückstand auf den führenden Weltranglisten-Ersten Dustin Johnson (USA) beträgt sechs Schläge.

Matthias Schwab kletterte hingegen nach einer 67er-Runde in der Ergebnisliste um fast 20 Positionen nach oben. Vor dem Schlusstag nimmt der Steirer mit drei Schlägen unter Par den 44. Rang ein. Johnson, der als Mitglied der US-PGA-Tour dem Lockruf zu seinem ersten Saisonstart auf der European Tour gefolgt war, liegt zwei Schläge vor dem Franzosen Victor Perez an der Spitze.