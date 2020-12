Bernd Wiesberger hat beim Dubai Championship der Europa-Golftour einen weiteren Sprung nach vorne gemacht. Dem am Mittwoch durchwachsen gestarteten Burgenländer gelang am Freitag neuerlich eine 66er-Runde, diesmal mit sogar neun Birdies, aber auch drei Bogeys. Damit näherte er sich vom 26. Rang aus den Top Ten an, zahlreiche Konkurrenten hatten ihre dritte Runde noch vor sich.