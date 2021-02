Golf: Wiesberger in Saudi-Arabien weiterhin Dritter

Zweite Runde abgebrochen

Golfprofi Bernd Wiesberger hat sich beim Europa-Tour-Turnier in Saudi-Arabien bei schwierigen Bedingungen in der Spitzengruppe gehalten. Der Burgenländer ließ seinem 64er-Auftakt am Freitag eine 68 von zwei unter Par folgen. Als geteilter Dritter hatte er vorläufig nur zwei Schläge Rückstand auf die Spitzenreiter Ryan Fox und Stephen Gallacher. Der Schotte Gallacher konnte seine Runde wie einige andere im Spitzenfeld nach einer längeren Gewitterpause aber nicht mehr beenden.

Matthias Schwab rutschte mit einer 72 von der 31. an die 63. Stelle zurück, der Steirer muss bei der Finalisierung der zweiten Runde am Samstag um den Cut bangen.