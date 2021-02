Golf-Profi Bernd Wiesberger liegt bereits nach der Auftaktrunde des WGC-Turniers in Florida aussichtslos zurück. Der 35-jährige Burgenländer benötigte am Donnerstag auf dem Par-72-Kurs in Bradenton 76 Schläge und rangierte damit lediglich auf dem 62. Platz. Nur neun Konkurrenten starteten noch schlechter als Wiesberger in die mit 10,5 Mio. Dollar dotierte Veranstaltung. Die Führung teilten sich vorerst Webb Simpson aus den USA und der Engländer Matthew Fitzpatrick (je 66).