Golf: Wiesberger schloss Europas Jahreswertung auf Rang 51 ab

Platz 36 beim Finalturnier - Westwood zum dritten Mal Europas erfolgreichster Golfer des Jahres

Golfprofi Bernd Wiesberger hat das mit acht Millionen Dollar dotierte Saisonfinalturnier der European Tour auf Rang 36 beendet. Der Burgenländer spielte am Sonntag in Dubai eine 70er-Runde (2 unter Par) und verbesserte sich noch um drei Positionen. In der Jahreswertung (Race to Dubai) landete der 35-Jährige auf Rang 51.

Europas erfolgreichster Golfer des Jahres ist zum dritten Mal Routinier Lee Westwood. Dem 47-jährigen Engländer reichte am Sonntag ein zweiter Rang hinter seinem englischen Landsmann Matthew Fitzpatrick, um nach 2000 und 2009 erneut die Jahreswertung für sich zu entscheiden. Fitzpatrick beendete die Jahreswertung auf Rang zwei und das Turnier dank einer 68er-Finalrunde mit insgesamt 273 Schlägen vor Westwood (274) auf Platz eins.

Für seinen sechsten Turniersieg auf der Europa-Tour kassierte Fitzpatrick drei Millionen US-Dollar.